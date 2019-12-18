Rahmi Koç sevenlerini korkuttu

Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza yaşamıştı ve ayağı kırılmıştı. Ameliyat olup eski sağlığına kavuşan Koç'tan kötü haber geldi ve hafta sonu bir iş seyahati sırazsında tekrar ayağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.

89 yaşındaki iş insanı Rahmi Koç, daha önce ameliyat olduğu ayağını tekrar kırdı ve hemen hastaneye kaldırıldı.Bu sabah helikopter ambulans ile hastaneye kaldırılan iş insanı tekrar bir oparesyon geçirdi. Rahmi Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor.