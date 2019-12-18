İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.351
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7382
EURO
6.6025

Rahmi Koç sevenlerini korkuttu

İş İnsanı Rahmi Koç, hafta sonu talihsiz bir kaza yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Koç, ameliyat oldu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:51
Rahmi Koç sevenlerini korkuttu

Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza yaşamıştı ve ayağı kırılmıştı. Ameliyat olup eski sağlığına kavuşan Koç'tan kötü haber geldi ve hafta sonu bir iş seyahati sırazsında tekrar ayağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.

Rahmi Koç hastane ile ilgili görsel sonucu

89 yaşındaki iş insanı Rahmi Koç, daha önce ameliyat olduğu ayağını tekrar kırdı ve hemen hastaneye kaldırıldı.Bu sabah helikopter ambulans ile hastaneye kaldırılan iş insanı  tekrar bir oparesyon geçirdi. Rahmi Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor.

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bella Hadid tatilde üstsüz yakalandı!
Bella Hadid tatilde üstsüz yakalandı!
Beyonce seksi elbisesi ve derin bacak dekoltesiyle gecenin yıldızı
Beyonce seksi elbisesi ve derin bacak dekoltesiyle gecenin yıldızı
Defne Samyeli konser ve sahne ücreti ile gündemde!
Defne Samyeli konser ve sahne ücreti ile gündemde!
Beren Saat eşinin şarkılarıyla coştu
Beren Saat eşinin şarkılarıyla coştu
Rahmi Koç, ameliyat oldu! Hastane, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Rahmi Koç, ameliyat oldu! Hastane, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Çağla Şikel'den eski eşi Emre Altuğ'a destek
Çağla Şikel'den eski eşi Emre Altuğ'a destek

Popüler Haberler

2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Gemide Filminde gerçek esrar mı kullanıldı? Yıllar sonra gelen itiraf!
4A, 4B, 4C Nedir? 4a 4b 4c nedir, ne demektir, farkları
Sefirin Kızı ddizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman kadrosuna girecek mi?
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Kuruluş Osman Ertuğrul ne zaman gelecek? Engin Altan Düzyatan diziye gelecek mi?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 19 Aralık EYS konukları açıklandı!
Müge Anlı Whatsapp başvuru ve ihbar numarası
Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?
Karın ve bel kısmı yağlarını yakmak için uygulanması gereken etkili kurallar
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.