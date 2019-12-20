Rapçi Ezhel'den Askerlik fotoğrafı paylaşımı

Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren rap sanatçılarından biri olan Ezhel daha önceden Volkswagen Arena’da verdiği konserinin sonunda annesini sahneye çağırmıştı ve yakın bir dönem içerisinde askere gideceğini birlikte açıklamışlardı.

Ezhel’in annesi Ulya Turgut bu açıklamayı şu ifadeleri kullanarak yapmıştı.

“Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgiye annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019’un son konseri Sercan’ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker”

Son olarak ünlü rapçi Ezhel bedelli askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu ve askerde olduğu sürede paylaşımlarına başladı. Sabahın çok erken saatlerinde kalkan ve eksi iki derece sıcaklıkta soğuğun etkisiyle ağzından çıkan dumanları paylaşan Ezhel paylaşımında “Bedelini ödedik içimiz dona dona” ifadelerine de yer verdi.

İşte Ezhel’in o paylaşımı…