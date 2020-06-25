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Reynmen ile Farah Zeynep birlikte tenis oynadılar

Sosyal medya fenomeni Reynmen ile ünlü oyuncu Farah Zeynep parkta birlikte tenis oynadılar. İkilinin samimi görüntülerinin ardından aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmeye başladı.

25 Haziran 2020 Perşembe 15:37
Reynmen ile Farah Zeynep birlikte tenis oynadılar
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Bir süre önce kendisi gibi oyuncu sevgilisi Doğu Demirkol ile yollarını ayıran Farah Zeynep, Reynmen ile görüntülendi.

30 yaşındaki güzel oyuncunun 24 yaşındaki Reynmen ile parkta tenis oynadığı ve ikilinin samimi anlar yaşadığı belirtildi. İkili arasında geçen bu eğlenceli dakikaların ardından aşk iddiaları gündeme gelmeye başladı.


Ünlü isimlerle aşk yaşayıp ayrılmışlardı

Farah Zeynep’in 2019’un sonlarına doğru Doğu Demirkol ile olan ilişkisi üç ay sonrasında tamamlanmıştı. Reynmen lakaplı fenomen Aktaş ise Zalim İstanbul’da rol alan Bahar Şahin ile aşk yaşamaktaydı.


Son Güncelleme: 25.06.2020 15:37
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