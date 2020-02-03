Reynmen'in yeni şarkısı rekorları kıra kıra ilerliyor!

Sosyal medya fenomeni Reynmen daha önceden iki şarkı çıkarmış ve milyonlarca kişinin beğenisini kazanarak oldukça yüksek tıklanma sayılarına ulaşmıştı. Son olarak ünlü fenomen Leila isminde yeni bir şarkı daha çıkardı.

Reynmen’in kendi Youtube kanalı üzerinden paylaştığı yeni şarkısı Leila yayınlandığı ilk anlardan itibaren rekorlar kırmaya başladı. İlk 30 dakika içinde 500.000 tıklanma alan şarkının canlı gösterimi ise anlık olarak 351.000 kişi tarafından izlendi.

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş daha önceden Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarını da takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ela şarkısı beklenenden çok büyük bir ilgi görüp 10 dakika içinde 1 milyon izleyici sayısına ulaşmıştı. Şarkı şu anda 224 milyon izlenmeye sahip durumda.

Reynmen’in son yayınladığı şarkısı Leila’nın da aynı Ela şarkısı gibi büyük kitleler tarafından dinlenmesi ve tıklanma rekorları kırmaya devam etmesi bekleniyor. Reynmen’in kendi sayfasında yayınladığı videoların yanı sıra klip olmadan farklı bir sayfanın paylaşımı da şu ana kadar 2.2 milyon dinlenmiş durumda. Üstüne Reynmen’in izlenmeleri de eklendiğinde ortalama 3 milyon izlenme elde edildiği görülüyor.