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Rihanna'nın babası ölümden döndü; Koronavirüse yakalanan Ronald Fenty'nin zor anları!

Babası koronavirüs salgınına yakalanan Barbadoslu şarkıcı Rihanna zor günler geçiriyor. Babası ölümden dönen Rihanna, bu zor günlerinde babasının her ihtiyacını karşıladı.

10 Nisan 2020 Cuma 22:13
Rihanna'nın babası ölümden döndü; Koronavirüse yakalanan Ronald Fenty'nin zor anları!

32 yaşındaki Rihanna'nın 66 yaşındaki babası Ronald Fenty, kızının  bu süreçte kendisine çok yardımı dokunduğunu, hatta solunum cihazını bile Rihanna'nın gönderdiğini belirterek minnetini dile getirdi. 

Rihanna'nın babası ölümden döndü; Koronavirüse yakalanan Ronald Fenty'nin zor anları!
Kızına ikinci ismşi olan 'Robyn' adıyla seslenen  baba  Ronald Fenty,  “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diyerek  memnuniyetini dile getirdi.  
Rihanna'nın babası ölümden döndü; Koronavirüse yakalanan Ronald Fenty'nin zor anları!

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RihannaKORONARihannanın Babası
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