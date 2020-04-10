Rihanna'nın babası ölümden döndü; Koronavirüse yakalanan Ronald Fenty'nin zor anları!

32 yaşındaki'nın 66 yaşındaki babası Ronald Fenty, kızının bu süreçte kendisine çok yardımı dokunduğunu, hatta solunum cihazını bile Rihanna'nın gönderdiğini belirterek minnetini dile getirdi.



Kızına ikinci ismşi olan 'Robyn' adıyla seslenen baba Ronald Fenty, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

