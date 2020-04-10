Kızına ikinci ismşi olan 'Robyn' adıyla seslenen baba Ronald Fenty, “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Rihanna'nın babası ölümden döndü; Koronavirüse yakalanan Ronald Fenty'nin zor anları!
Babası koronavirüs salgınına yakalanan Barbadoslu şarkıcı Rihanna zor günler geçiriyor. Babası ölümden dönen Rihanna, bu zor günlerinde babasının her ihtiyacını karşıladı.
10 Nisan 2020 Cuma 22:13