Rihanna'nın serveti dudak uçuklattı; O şimdi 'en zenginler’ listesinde

Kendine ait iç giyim ve kozmetik markaları bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Sunday Times'ın İngiltere'de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan giriş yaptı. Rihanna’nın servetinin 468 milyon Paund serveti olduğu öğrenildi.



Listede Rihanna'dan hemen ardımda Elton John var. 360 milyon pound toplam servetiyle dördüncü sırada bulunan Elton John'u toplam 285 milyon pound ile Mick Jagger takipte.

Listedeki diğer isimler ise sırasıyla:

George Harrison'ın mirasçıları Olivia ve Dhani Harrison (270 milyon pound),

Keith Richards (270 milyon pound),

Sir Ringo Starr (260 milyon pound),



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 16:59

Michael Flatley (206 milyon pound),Ed Sheeran (200 milyon pound),Rod Stewart (200 milyon pound)ve Sting (200 milyon pound)