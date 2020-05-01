Rihanna'nın transparan iç çamaşırıyla verdiği balkon pozu

Seksi iç çamaşırıyla evinin bahçesinde yaptığı çekimler büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı Rihanna, kendisine ısrarla yeni albümünü ne zaman çıkaracağını soran hayranlarına “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın” demişti. Rihanna'nın bu pozları sonrası bazı takipçileri bu açıklamayı hatırlatarak "dünyayı böyle mi kurtarıyorsun" diye sordu.

İnstagram'da 81 milyon takipçisi olan güzel yıldız, baalkonda verdiği seksi poz ile bir gecede 8 milyon beğeni aldı.