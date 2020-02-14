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Robert Pattinson'un rol aldığı Batman filminde ilk teaser yayınlandı

Robert Pattinson'un başrolünü oynayacağı yeni Batman filminin ilk teaserı hayranlarının beğenisine sunuldu. 2021 yılında vizyona girecek olan film için özel olarak tasarlanmış Batman kostümü de seyircilerden tam not aldı.

14 Şubat 2020 Cuma 12:44
Robert Pattinson'un rol aldığı Batman filminde ilk teaser yayınlandı

Son olarak  Ben Affleck'in oynadığı DC Comics’in en ünlü kahramanı Batman filminin 2021 yılında viztona girecek olan yeni filmi için filmin yönetmeni Matt Reeves, Batman karakterinde değişiklik yapmaya karar verdi ve Alacakaranlık serisi ve Harry Potter filminde rol alan başarılı oyuncu Robert Pattinson'un oynamasına karar verdi.

Robert Pattinson'un rol aldığı Batman filminde ilk teaser yayınlandı

Filmin yönetmeni Reeves, Twitter hesabı üzerinden The Batman filminin ilk teaser'ını da seyircilerin beğenisine sundu. Paylaşılann görüntülerde Batman'ın film için özel olatak tasarlanmış sıradışı kostümü de büyük beğeni topladı. Beklentilerin üzerinde bir sinema filmi olması beklenilen The Batman filmi 25 Haziran 2021 tarihinde vizyona girecek. Yeni Batman filminde ise Robert Pattinson'a Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright ve Andy Serkis gibi ünlü isimler eşlik edecek.

İşte yeni Batman filminden ilk teaser:

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