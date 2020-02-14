Robert Pattinson'un rol aldığı Batman filminde ilk teaser yayınlandı

Son olarak Ben Affleck'in oynadığı DC Comics’in en ünlü kahramanı Batman filminin 2021 yılında viztona girecek olan yeni filmi için filmin yönetmeni Matt Reeves, Batman karakterinde değişiklik yapmaya karar verdi ve Alacakaranlık serisi ve Harry Potter filminde rol alan başarılı oyuncu Robert Pattinson'un oynamasına karar verdi.

Filmin yönetmeni Reeves, Twitter hesabı üzerinden The Batman filminin ilk'ını da seyircilerin beğenisine sundu. Paylaşılann görüntülerde Batman'ın film için özel olatak tasarlanmış sıradışı kostümü de büyük beğeni topladı. Beklentilerin üzerinde bir sinema filmi olması beklenilen The Batman filmi 25 Haziran 2021 tarihinde vizyona girecek. Yeni Batman filminde ise Robert Pattinson'a Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright ve Andy Serkis gibi ünlü isimler eşlik edecek.

İşte yeni Batman filminden ilk teaser: