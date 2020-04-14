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Rus mankenlerin maskeden bikini yapma akımı çok tepki çekti

29 yaşındaki Rus model Julia Uschakowa ile başlayan akım, ülke genelinde yaygınlaşınca tepki çekmeye başladı.

14 Nisan 2020 Salı 18:29
Rus mankenlerin maskeden bikini yapma akımı çok tepki çekti

Rus model Julia Uschakowa’nın sayfasından iki maskeyle sutyen, bir maskeyle de mayo yaptığı bikinisini paylaşmasıyla birlikte ülkedeki diğer modeller de peşpeşe benzer paylaşımlar yapmaya başladı.  Ancak takipçileri tarafından “tüm dünyada maske sıkıntısı varken böyle bir şey yapmanız çok üzücü” diye eleştiri yağmuruna tutuldular.  

Rus mankenlerin maskeden bikini yapma akımı çok tepki çekti

Julia Uschakowa,  akım başlatan paylaşımına "2020 deniz sezonu için yeni bir trend yaratıyorum. Kendi yaptığım koleksiyonla maskelerimle rahat nefes alıyorum. Ancak iki saatte bir değiştirmem gerekiyor" diye not dleklemişti. Bu akım duyarlı vatandaşlar tarafından eleştirilse de, ülkede bir çok model benzer paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 

Rus mankenlerin maskeden bikini yapma akımı çok tepki çekti

Son Güncelleme: 14.04.2020 18:55
Anahtar Kelimeler:
MaskeBikiniMayoSütyen
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