Rus mankenlerin maskeden bikini yapma akımı çok tepki çekti

Rus model Julia Uschakowa’nın sayfasından iki maskeyle sutyen, bir maskeyle de mayo yaptığı bikinisini paylaşmasıyla birlikte ülkedeki diğer modeller de peşpeşe benzer paylaşımlar yapmaya başladı. Ancak takipçileri tarafından “tüm dünyada maske sıkıntısı varken böyle bir şey yapmanız çok üzücü” diye eleştiri yağmuruna tutuldular.

Julia Uschakowa, akım başlatan paylaşımına "2020 deniz sezonu için yeni bir trend yaratıyorum. Kendi yaptığım koleksiyonla maskelerimle rahat nefes alıyorum. Ancak iki saatte bir değiştirmem gerekiyor" diye not dleklemişti. Bu akım duyarlı vatandaşlar tarafından eleştirilse de, ülkede bir çok model benzer paylaşımlar yapmaya devam ediyor.