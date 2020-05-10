Sabancı kardeşler yalının bahçesinde spor yaptı; Espriler peşpeşe sıralandı

Koronavirüs salgını nedeniyle boğaza sıfır yalılarında karantinaya giren Sabancı Ailesi'nin üyelerinden Kerim Sabancı, kardeşi Hacı Sabancı ile birlikte yalının bahçesinde spor yaptıkları anları İnstagram'dan paylaştı.

Sabancı kardeşler yalının bahçesinde spor yaptı; Espriler peşpeşe sıralandı
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Sabancı kardeşler yalının bahçesinde spor yaptı; Espriler peşpeşe sıralandı

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlerde hafta sonları sokağa çıkma yasakları gündemdeyken, Sabancı Ailesi bunu pek hissetmiyor gibi.  Boğaza sıfır Yalının bahçesinde kardeşi Hacı Sabancı ile spor yapan Kerim Sabancı,  o anları İnstagram'dan paylaştı.  

Sabancı kardeşler yalının bahçesinde spor yaptı; Espriler peşpeşe sıralandı

Öte yandan  koronavirüs salgınının  ilk günlerinde yine yalının bahçesinde kardiyo yapan Hacı Sabancı'ya bir takipçisinin "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" şeklinde yaptığı yoruma karşılık, Sabancı'nın "Sakin ol champ.. evdeyim" cevabı, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.  Kerim Sabancı'nın bu paylaşımından sonra sosyal medyada yine "Sakin ol champ.. evdeler"  şeklinde esprili yorumlar yapıldı.  


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