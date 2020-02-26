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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan Ece Erken olayı için ilk açıklama geldi!

Yapılan açıklamalara göre evli olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken arasında aşk başladı. Ece Erken sunuculuğunu yapmakta olduğu programda kötü bir şey yapmadığını ve bunun yanında yasak bir aşk yaşamadığını belirtti. İşte detaylar...

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:59
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan Ece Erken olayı için ilk açıklama geldi!

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir birliktelik yaşadığını geçtiğimiz günlerde itiraf etti. Ece Erken'in açıklama yapmasının ardından sonra ki adım ise Ece Erken’in sevgilisi olan Mahmutyazıcıoğlu tarafından geldi. İşte, Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu birlikteliğine dair tüm detaylar...

Ece Erken canlı yayında ilişkisini ilan etti!

Ece Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunun ortaya çıkmasının ardından sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında açıklama yaptı. Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz adlı programda yapmış olduğu açıklamada "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.

"Hukuki sürecin 3. kişilerle alakası yoktur!"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, evli olduğundan dolayı Ece Erken ile olan birlikteliğinin ortaya çıkmasından sonra Benan Hanım'ın ilişkiyi öğrenmesinin ardından boşanma davası açtığı gündeme geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile olan birlikteliğinde Yazıcıoğlu'nun avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır." diyerek açıklamada bulundu.

Son Güncelleme: 26.02.2020 16:59
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