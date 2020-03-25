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Şahan Gökbakar, Sıla'yı taklidi ile sosyal medyayı salladı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, canlı yayın kazasıyla gündeme gelen Sıla’yı taklit etti. Şahan Gökbakar, Sıla'yı taklidi ile sosyal medyayı salladı. Gülme krizlerine sokan taklit kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

25 Mart 2020 Çarşamba 22:15
Şahan Gökbakar, Sıla'yı taklidi ile sosyal medyayı salladı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son olarak yaşadığı canlı yayın kazasıyla gündeme gelen Sıla’yı taklit etti. Hatırlanabileceği gibi Sıla yaptığı canlı yayın sonrasında yayını kapattığını sanmış ancak sonrasında kapatamadığını görünce panik olmuştu.

Şahan Gökbakar kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Sıla’yı taklit etti. Şahan Gökbakar’ın Sıla taklidi izleyen herkesi kahkahalara boğdu. Ünlü komedyenin paylaşımı çok kısa bir süre içinde binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o taklit…

 

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Son Güncelleme: 25.03.2020 22:15
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