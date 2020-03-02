Sahnede düşerek omurunu kıran Ahu Yağtu'ya 5 hafta sağlık molası

Oyuncu ve manken Ahu Yağtu, sahne kazası geçirdi. Rol aldığı 'Karanlıkta Komedi' adlı tiyatro oyununun sahnesinde dengesini kaybederek düşen Yağtu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ahu Yağtu'ya yapılan muayeneler sonucunda ise kuyruk sokumu bölgesindeki omurunda kırık olduğu anlaşıldı.

Doktorların 5 hafta evde dinlenme ve istirahat verdiğini söyleyen güzel oyuncu Ahu Yağtu, “Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var. Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım. Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah” dedi.

Burcu Kara, Gökçe Özyol ve Akasya Aslı Türkmen'in de rol aldığı tiyatro oyunu Ahu Yağtu'nun başına gelen talihjsiz kaza nedeniyle 3-4 Mart'ta İzmir ve Ankara'da sergilenmesi planlanan gösterileri daha ileri bir tarihe ertelendi.