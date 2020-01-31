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Sahnede söylediği melek sözlerine İrem Derici'den açıklama geldi

Kocaeli Kartepe’de düzenlenen festivale katlan ve burada sahne alan şarkıcı İrem Derici, sahnede melek şarkısında söylediği skandal sözleri büyük tepki çekerken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki organizasyonlarında Şarkıcı İrem Derici'ye yer vermeme kararı aldığını bildirdi. Derici ise yaşanılan hadiselerle ilgili bir açıklama yaptı.

31 Ocak 2020 Cuma 11:08
Sahnede söylediği melek sözlerine İrem Derici'den açıklama geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve 18 Ocak akşamı gerçekleştirilen organizasyonda İrem Derici sahne aldı. KarFest'te sahne alan Derici, sahnede şarkı arasında söylediği sözler sosyal medyada olay oldu.

"Kalbimin tek sahibine" isimli şarkısını seslendirirken şarkının meleklerle ilgili bölümünde argo kelimeler kullanan Derici'nin bu görüntüleri yoğun eleştiri alırken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de bir açıklama yaparak Belediye olarak bundan sonraki orgaizasyonlarda şarkıcı İrem Derici'ye yer vermeyeceklerini bildirdi.

Şarkıcı İrem Derici'de yaşanan hadiselerden ve sahnede söylediği argo cümleden dolayı aldığı tepkiler karşısında bir açıklama yaptı. Derici, açıklamasında şöyle dedi: 

"Karfest'te sahnede sarf ettiğim cümlelerde bahsi geçen melekler o melekler değil. Melek benim vokalistim. O gün bizi çok zor durumda bıraktı. Konserde bulunamadı. 8 yıldır piyasadayım. İlk çıktığım günden bu yana hiç değişmedim. Ben hep argo konuşan ve gurur duymasam da ağzından küfür kaçıran bir kadınım. Değişmesini umuyoruz ama değişmiyor. Değişmeyince de değişmiyor bazı şeyler. Gerçekten ben yalanı, hesabı-kitabı olmayan bir tipim. Bu yüzden çok başım yanıyor biliyorum. Bazen çok savruk cümleler kurabiliyorum. Özür dilemek güzel bir erdemdir. Alınan, kırılan varsa tabii ki özür diliyorum..."

Anahtar Kelimeler:
Irem DericiKocaeli BelediyesiKarfest
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