Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze taziye ve ziyaret kativitelerinin kısıtlandığı bu dönemde, arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye dileklerini ilettiler. Bu yüzden Küçük Pars'ın cenaze törenine de birçok yakını katılamadı.

İşte sosyal medya üzerinden Ebru Şallı'ya başsağlığı dileyen isimlerden bazıları:



Deniz Seki: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...

Hadise: Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm...

Serenay Aktaş:

Alişan:

Çağla Şikel:

Pınar Altuğ:

Gonca Vuslateri:

Berna Laçin:

Mesut Yar:

