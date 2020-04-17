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Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

8 yaşındaki oğlunu tedavi gördüğü hastanede Lenfonami'den kaybeden Ebru Şallı ve Harun tan'a sanat camiasından sayısız taziye mesajı geldi.

17 Nisan 2020 Cuma 22:00
Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze taziye ve ziyaret kativitelerinin kısıtlandığı bu dönemde, arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye dileklerini ilettiler. Bu yüzden Küçük Pars'ın cenaze törenine de birçok yakını katılamadı.  

İşte sosyal medya üzerinden Ebru Şallı'ya başsağlığı dileyen isimlerden bazıları:  
 

Deniz Seki: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Hadise: Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm...

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Serenay Aktaş:

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Alişan:

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Çağla Şikel:

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Pınar Altuğ:

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Gonca Vuslateri:

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Berna Laçin:

Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Mesut Yar:
Sanat camiası yalnız bırakmadı; Ebru Şallı'ya taziye ve başsağlığı dilekleri yağdı!

Anahtar Kelimeler:
Ebru şallıBaşsağlığıHarun TanPars
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