Sanat dünyasını üzen haber Çağrı Göktepe hayatını kaybetti

90 lı yıllara sevilen şarkıları ile damga vuran Çağrı Göktepe yaşama gözlerini yumdu. 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, Gönül şarkısı ile 97 yılında adından söz ettirmişti. Onur Akay tarafından ölüm haberi duyurulan sanatçının ölüm haberi şu sözlerle duyuruldu:

Çok değerli sanatçı arkadaşımız Çağrı Göktepe’yi, 26.06.2020 Cuma günü 51 yaşında çok genç yaşta kaybettik. Onu 1997 yılında Çağrı olarak “Gönül” şarkısıyla sevmiştiniz. Bestelerini Adnan Şenses’ten Cengiz Kurtoğlu’na, Safiye Soyman’dan Harika Avcı’ya kadar çok sayıda ünlü isim okudu. Cenazesi bugün 27 Haziran Cumartesi günü öğlen namazına müteakip, Büyükçekmece Kuba Camii’den kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.

Çağrı Göktepe Kimdir?

1969’da Bursa’da doğan sançtı, 1985 yılında müzik hayatına atılmıştır. İstanbul Üniversitesinde konservatuvar okuyan Göktepe, 1997 yılında Gönül şarkısını çıkardı. Birçok filmin müziğini de yapan sanatçı yurt dışında da pek çok işe imza atmıştır.