İstanbul 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116444
ALTIN
390.461
DOLAR
6.8484
STERLİN
8.4242
EURO
7.6846
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Sanat dünyasını üzen haber Çağrı Göktepe hayatını kaybetti

90'lı yıllarda çıkardığı Gönül şarkısı ile adından söz ettiren söz yazarı ve şarkıcı Çağrı Göktepe hayatını kaybetti.

30 Haziran 2020 Salı 02:23
Sanat dünyasını üzen haber Çağrı Göktepe hayatını kaybetti
Takip Et:

90 lı yıllara sevilen şarkıları ile damga vuran Çağrı Göktepe yaşama gözlerini yumdu. 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, Gönül şarkısı ile 97 yılında adından söz ettirmişti. Onur Akay tarafından ölüm haberi duyurulan sanatçının ölüm haberi şu sözlerle duyuruldu:


Çok değerli sanatçı arkadaşımız Çağrı Göktepe’yi, 26.06.2020 Cuma günü 51 yaşında çok genç yaşta kaybettik. Onu 1997 yılında Çağrı olarak “Gönül” şarkısıyla sevmiştiniz. Bestelerini Adnan Şenses’ten Cengiz Kurtoğlu’na, Safiye Soyman’dan Harika Avcı’ya kadar çok sayıda ünlü isim okudu. Cenazesi bugün 27 Haziran Cumartesi günü öğlen namazına müteakip, Büyükçekmece Kuba Camii’den kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.

Çağrı Göktepe Kimdir?

1969’da Bursa’da doğan sançtı, 1985 yılında müzik hayatına atılmıştır. İstanbul Üniversitesinde konservatuvar okuyan Göktepe, 1997 yılında Gönül şarkısını çıkardı. Birçok filmin müziğini de yapan sanatçı yurt dışında da pek çok işe imza atmıştır.


Son Güncelleme: 30.06.2020 02:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlülerin bilinmeyen yaşları!
Ünlülerin bilinmeyen yaşları!
Esra Bilgiç’in sörf denemesi
Esra Bilgiç’in sörf denemesi
Gökhan Özoğuz ilk kez paylaştı!
Gökhan Özoğuz ilk kez paylaştı!
Jessica May'in futbol şovu
Jessica May'in futbol şovu
Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı
Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı
Yasak Elma dizisinde yönetmen değişimi
Yasak Elma dizisinde yönetmen değişimi

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Pasaport numarası nerede yazar, nasıl ve nereden öğrenilir?
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
Gizli numara bulma programı var mı, fatura dökümanından çıkar mı? Özelden arayan numara faturada çıkar mı? Gizli numarayı polis bulur mu?
2020 PMYO başvurusu ne zaman? Polis alımı şartları neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.