Sanat dünyasını üzen haber Çağrı Göktepe hayatını kaybetti

90 lı yıllara sevilen şarkıları ile damga vuran Çağrı Göktepe yaşama gözlerini yumdu. 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, Gönül şarkısı ile 97 yılında adından söz ettirmişti. Onur Akay tarafından ölüm haberi duyurulan sanatçının ölüm haberi şu sözlerle duyuruldu:
Çağrı Göktepe Kimdir?
1969’da Bursa’da doğan sançtı, 1985 yılında müzik hayatına atılmıştır. İstanbul Üniversitesinde konservatuvar okuyan Göktepe, 1997 yılında Gönül şarkısını çıkardı. Birçok filmin müziğini de yapan sanatçı yurt dışında da pek çok işe imza atmıştır.
Son Güncelleme: 30.06.2020 02:23