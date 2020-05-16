Şantajlar Dilan Polat'ı çileden çıkardı, Video ile herşeyi itiraf etti!

İstanbul'un bir çok yerinden güzellik merkezi bulunan ve en son Elazığ'da meydana gelen depremden sonra orada mağdur olan vatandaşlara çok sayıda TIR dolusu yardım göndererek gündeme gelen Dilan Polat'ın bir videosu yaşadığı aile dramını ortaya çıkardı. 1 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram hesabı üzerinden gözyaşları içinde açıkladığı itirafta 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Yaşadığı bu acı olayı kimseyle paylaşmayan dilan Polat, N. G. isimli bir kadın tarafından sürekli tehdit edilmeye başlanınca gelen şantajlara dayanamadığını ve bu yüzden artık itiraf etmek istediğini söyeyerek bir video çekti. Gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını anlatan 2 çocuk annesi Dilan Polat'ın "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin ihanet yüzünden babası tarafından öldürülerek cinayete kurban gittiğini söyledi.

Dilan Polat yaşadığı bu hazin olayı anlatırken şunları söyledi:

"Kız kardeşim konuşmasa konuşmayacaktım. 5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Hamileydim yaşadım, doğurdum sütüm kesildi. Söylenecek bir şey değildi. Herkesin başına gelebilir hayatta. Hepiniz yaşayabilirsiniz. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Neyle tehdit ediliyorum? Keşke canımla tehdit edilseydim. Beni anlayan da vardır biliyorum.

Babam hastaydı, beyninde tümör vardı, bilerek yapmadı bunu. Evet babam annemi öldürdü ama şantaj yapıp ‘Senin annen şöyle böyle… Bunu haberlere vereceğim, magazinlere satacağım diyerek kimsenin canını yakamazsınız, şantaj yapamazsınız. Allah’a havale ediyorum, inanıyorum bulunacağına, bulunacak. Bu sefer çok inanıyorum bulunacağına. Kimsenin kemiklerini sızdırmasına gerek yok. Konuşmayacaktım, söylemeyecektim. İçimde yaşayacaktım.

Annemle gurur duyuyorum. Annem de babam da çok iyi insanlardı. Kimseyi annesi-babasıyla tehdit edip şantaj yapamazsınız. Bir şey istemiyorum sadece Rabbim yaşatılanı yaşatsın onu istiyorum. Bu iftiraları atamazsınız, bunu yapamazsınız. Bunları bana yaşattın ama ben çok güçlü bir insanım. Evet acı çekiyorum ama yıkılmayacağım ve adalete teslim edeceğim. Çünkü şantaj yapamazsın, ölmüş bir insana bunu yapamazsın. İnsan kendisini öldürse ne olacak? Kendimi öldürebilirdim. Allah çok büyük.

İnsanların aklını kaçırtamazsınız. Gerek yoktu bunların bilinmesine. Hiçbir şey olmazsa Allah soracak. Benim kızım anneannem neden öldü diyor? Kaza ile öldü diyorum. Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız? Paylaşmak zorunda kaldım. Nerelere ne konacak korkusuyla günlerdir 2 saat, 1 saat uyuyorum, çocuğumu kucağıma alamıyorum, telefonun başında nöbet tutuyorum. Bitti, hepsi bitti. Allah bunun hesabını soracak vicdansız."

5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Bu söylenecek bir şey değildi çünkü herkesin başına gelebilir. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Benim babam hastaydı beyninde tümör vardı bilerek yapmadı. Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum. Kimsenin ölmüş birinin kemiklerini sızlatmasına gerek yok. Annemle gurur duyuyorum. Annem de babam da çok iyi insanlardı. Kimsenin içinde ne yaşadığını bilemezsiniz. Kimseyi anne ve babasıyla tehdit edemezsiniz. Rabbim yaşatılanı yaşatsın sadece bunu istiyorum. Ben çok güçlü bir kadınım. Annem öldüğünde kardeşim meme emiyor diye 9 yaşında onu emzirmiş bir kadınım. Beni bunlarla yıkamazsın. Benim kızım bunu bilmiyor. 'Anneannem neden öldü?' dediğinde kazadan öldü diyorum. Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız neden?"

Dilan Polat'ın yayınladığı video sonrasında pek çok kullanıcı "dilanpolatyalnızdeğildir" etiketi altında destek mesajları attılar. Şarkıcı ve fenomen Eylül Öztürk ise Polat ve ailesine çektiği video ile destek verirken, Öztürk videosunda "Dik durun var sakın ağlamayın. Ben sizin sonuna kadar arkanızdayım. Bu konuda sizin hiçbir suçunuz yok" dedi.