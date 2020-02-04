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Şarkıcı Aynur Aydın'ın iddialı sahne kıyafeti

Aynur Aydın, Kıbrıs'ta sahneye çıkmadan hemen önce gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

04 Şubat 2020 Salı 22:17
Şarkıcı Aynur Aydın'ın iddialı sahne kıyafeti

34 yaşındaki başarılı şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta Chamada adlı klüpte sahne almak için gitti. Konser öncesi gelen muhabirlerle sohbet eden güzel şarkıcı iddialı sahne kıyafeti ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 

aynur

“Sanırım pantolonumu evde unuttum. Tabii ki böyle şeyleri sokakta giyemeyiz. Sahneye çıktığım için bu tarz bir kıyafet seçtim.” Geçtiğimiz günlerde mide rahatsızlığı geçridiğini ve bu nedenle aşırı derece kilo verdiğini de belirten şarkıcı, “İstem dışı kilo verdim. Bu halimle mutluyum.”

Anahtar Kelimeler:
Aynur AydınKıbrısKonserIddialı Kıyafet
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