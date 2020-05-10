Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep'le ilk anneler günü! Bengü Kimdir?

Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına aldı. İlk kez annelik duygusunu tadan Bengü, bebeği ile yaptığı her paylaşımında beğeni yağmuruna tutuluyor. İşte Bengü hakkında bilinmeyenler:

Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep'le ilk anneler günü! Bengü Kimdir?
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Karantina günlerini evinde kızı Zeynep  ve eşi Selim Selimoğlu ile  birlikte geçiren güzel şarkıcı Bengü, ilk kez annleler günü kutlamanın heyecanını yaşıyor.  41 yaşındaki güzel şarkıcı, karantinayı fırsat bilerek ailesiyle birlikte vakit geçirmenin  keyfini çıkarıyor.  

Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep'le ilk anneler günü! Bengü Kimdir?

BENGÜ KİMDİR?

2 Nisan 1979 yılında İzmir doğumlu Bengü Erden. Müzik piyasasına 200 0 yılında 'Hoşgeldin' albümüyle giriş yapmıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezunu olan Bengü, İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa’dan bir yıl kadar şan dersleri aldı.


1998 yılında Show TV`nin organize ettiği Pop Show’98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Bu yarışma, jüri üyesi Kenan Doğulu ile tanışmasına vesile oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitim aldıktan sonra Kenan Doğulu'dan  albümteklifi alması üzerine albüm çalışmaları için İstanbul'a yerleşti.  3 yıl Kenan Doğulu'ya vokalistlik yaptı.  Albümünün aranjörlüğünü üstlenen  Ozan Doğulu ile çeşitli projelerde çalıştı.  

 2007 yılında yine Show Tv'de düzenlene  Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. 2Bağlasan Durmam' adlı ikinci stüdyo albümünü 2005 yılında piyasaya çıkardı.  29 Ağustos 2018'de Selim Selimoğlu ile haytını birleştiern Bengü’nün bu evlilikten Zeynep isimli bir  kızı oldu.  Güzel şarkıcı, TelifMetre’nin verilerine göre 2014’ün TV’lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.

Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep'le ilk anneler günü! Bengü Kimdir?

 DİSKOGRAFİ:
2000 – Hoş Geldin
2005 – Bağlasan Durmam
2007 – Taktik
2008 – Gezegen
2009 – İki Melek
2010 – Sırada Sen Varsın

2011 – Dört Dörtlük
2012 – Anlatacaklarım Var
2013 – Saygımdan
2014 – İkinci Hal
2016 – Hodri Meydan
2016 – Sığamıyorum
2017 – Altın Çağ
 

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 14:05

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