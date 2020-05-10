Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep'le ilk anneler günü! Bengü Kimdir?

Karantina günlerini evinde kızı Zeynep ve eşi Selim Selimoğlu ile birlikte geçiren güzel şarkıcı Bengü, ilk kez annleler günü kutlamanın heyecanını yaşıyor. 41 yaşındaki güzel şarkıcı, karantinayı fırsat bilerek ailesiyle birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

BENGÜ KİMDİR?

2 Nisan 1979 yılında İzmir doğumlu Bengü Erden. Müzik piyasasına 200 0 yılında 'Hoşgeldin' albümüyle giriş yapmıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezunu olan Bengü, İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa’dan bir yıl kadar şan dersleri aldı.



1998 yılında Show TV`nin organize ettiği Pop Show’98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Bu yarışma, jüri üyesi Kenan Doğulu ile tanışmasına vesile oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitim aldıktan sonra Kenan Doğulu'dan albümteklifi alması üzerine albüm çalışmaları için İstanbul'a yerleşti. 3 yıl Kenan Doğulu'ya vokalistlik yaptı. Albümünün aranjörlüğünü üstlenen Ozan Doğulu ile çeşitli projelerde çalıştı.

2007 yılında yine Show Tv'de düzenlene Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. 2Bağlasan Durmam' adlı ikinci stüdyo albümünü 2005 yılında piyasaya çıkardı. 29 Ağustos 2018'de Selim Selimoğlu ile haytını birleştiern Bengü’nün bu evlilikten Zeynep isimli bir kızı oldu. Güzel şarkıcı, TelifMetre’nin verilerine göre 2014’ün TV’lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.

DİSKOGRAFİ:

2000 – Hoş Geldin

2005 – Bağlasan Durmam

2007 – Taktik

2008 – Gezegen

2009 – İki Melek

2010 – Sırada Sen Varsın



Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 14:05

2011 – Dört Dörtlük2012 – Anlatacaklarım Var2013 – Saygımdan2014 – İkinci Hal2016 – Hodri Meydan2016 – Sığamıyorum2017 – Altın Çağ