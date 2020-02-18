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Şarkıcı Bora Öztoprak'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Bora Öztoprak, annesini kaybettiğini sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

18 Şubat 2020 Salı 15:02
Şarkıcı Bora Öztoprak'ın acı günü

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Bora Öztoprak, oyuncu Çiçek Dilligil ile örnek evliliği ile büyük beğeni topluyor. Önceki gün annesi Zerrin Öztoprak'ı kaybettiğini sosyal medya hesabında duyuran Bora Öztoprak, “Canım Zerrom… Canım annem… Nurlarla…” notuyla sevenlerine acı haberi verdi. Öztoprak'ın bu paylaşımına sevenlerinden taziye yorumları geldi.

bora öztoprak

Oyuncu Çiçek Dilligil ise kayınvalidesini kaybetmenin üzüntüsünü, “23 koca yıl.. Son nefese kadar … Söz bitti” sözleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

bora öztoprak

Zerrin Öztoprak'ın cenazesi 19 Şubat Çarşamba günü Erenköy Galippaşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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