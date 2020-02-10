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Şarkıcı Ceylan'dan ilginç açıklama

Ceylan, kısa bir süre önce kaybettiği yeğeni Nazlıcan'dan sonra 'sildiğim çok insan oldu' açıklamasında bulundu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 16:21
Şarkıcı Ceylan'dan ilginç açıklama

Şarkıcı Ceylan, geçtiğimiz 2019 yılının sonlarına doğru 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Aktan'ı kaybetti. Bir süredir tedavi görüdüğü hastanede hayatını kaybeden Aktan'ın cenazesine yakın dostlarının gelmemesine Ceylan sitem etti.

ceylan

Önceki akşam Ataköy'de bir mekanda sahneye çıkmadan hemen önce gelen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceylan, bir muhabirin “Bu konuda araları açılan çok sayıda ünlü isim var. Siz hiç dost kazığı yediniz mi?” sorusuna “Benim vücudumda kazık yiyecek yer kalmadı” şeklinde yanıt verdi.

ceylan

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CeylanSitem EttiCenazeNazlıcan AktanYegeni
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