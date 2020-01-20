Şarkıcı Ebru Gündeş'ten tavsiyeler

45 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta ikiz villasından taşındığı haberleriyle gündeme gelmişti. Gündeş, geçtiğimiz hafta sonu bir mekanda üst üste iki gün sahneye çıkarak sevenleriyle bir araya gelmişti. 2 gün önceden rezervasyonları kapanan mekanda, Gündeş sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ebru Gündeş, Elie Saab imzalı renkli ve payetli tulumuyla sahneye çıktı, ''Siyahı da var beyazı da... Hayat rengarenk, önemli olan sağlıkla her rengi doyasıya yaşamak'' sözleriylee başladı.

Gündeş, sahnenin ikinci bölümünde ise Maticevski tasarımı siyah straplez eblise ile sahne aldı. Efsane arabesk şarkıları seslendiren Gündeş, izleyecilere unutulmaz bir gece yaşattı. ''Zaman zaman mutsuz olabilirsiniz ama asla umutsuz olmayın'' diyerek Tahir Paker'in efsane şarkısı 'Mutlu Ol Yeter'i seslendiren Gündeş, sahne performansı ile izleyenleri büyüledi.