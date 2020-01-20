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Şarkıcı Ebru Gündeş'ten tavsiyeler

Geçtiğimiz hafta sonu bir mekanda iki gece üst üste sahne alan Ebru Gündeş, efsane şarkı 'Mutlu Ol Yeter'i seslendirdi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 22:04
Şarkıcı Ebru Gündeş'ten tavsiyeler

45 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta ikiz villasından taşındığı haberleriyle gündeme gelmişti. Gündeş, geçtiğimiz hafta sonu bir mekanda üst üste iki gün sahneye çıkarak sevenleriyle bir araya gelmişti. 2 gün önceden rezervasyonları kapanan mekanda, Gündeş sevilen şarkılarını seslendirdi.

ebru gündeş

Ebru Gündeş, Elie Saab imzalı renkli ve payetli tulumuyla sahneye çıktı, ''Siyahı da var beyazı da... Hayat rengarenk, önemli olan sağlıkla her rengi doyasıya yaşamak'' sözleriyle konsere başladı.

ebru gündeş

Gündeş, sahnenin ikinci bölümünde ise Maticevski tasarımı siyah straplez eblise ile sahne aldı. Efsane arabesk şarkıları seslendiren Gündeş, izleyecilere unutulmaz bir gece yaşattı. ''Zaman zaman mutsuz olabilirsiniz ama asla umutsuz olmayın'' diyerek Tahir Paker'in efsane şarkısı 'Mutlu Ol Yeter'i seslendiren Gündeş, sahne performansı ile izleyenleri büyüledi.

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