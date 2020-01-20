Şarkıcı Ebru Polat'tan ilginç açıklama

Güzel şarkıcı Ebru Polati yeni bir sektöre atılarak kendi kozmetik markasını kurdu. Bir AVM'de objektiflere takılan Polat, yeni işi ile ilgili “Hem kozmetik işi, hem organizasyon firmamız ve bir yanda da yeni şarkı çalışmaları olunca çok yoğun bir temponun içinde buldum kendimi” dedi.

Aşk hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulununan güzel şarkıcı, “Sanırım bu gidişle görücü usulü evleneceğim bende” dedi. Polat, hayatında yeni biri olduğunu şu sözlerle de açıkladı: “Şu sıralar konuştuğum birisi var. Yeğenlerim tanıştırdı kendisi Ankara'da yaşıyor. Daha bir defa görüşme şansımız oldu kendisiyle. Ama bakalım nasip olur da evlenirsem dediğim gibi de görücü usulü ile olmuş olacak"