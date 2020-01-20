İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122620
ALTIN
296.834
DOLAR
5.9151
STERLİN
7.6898
EURO
6.5562

Şarkıcı Ebru Polat'tan ilginç açıklama

Kozmetik sektörüne el atan şarkıcı Ebru Polat, muhabirlere aşk hayatı ile ilgili yakındı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 17:01
Şarkıcı Ebru Polat'tan ilginç açıklama

Güzel şarkıcı Ebru Polati yeni bir sektöre atılarak kendi kozmetik markasını kurdu. Bir AVM'de objektiflere takılan Polat, yeni işi ile ilgili “Hem kozmetik işi, hem organizasyon firmamız ve bir yanda da yeni şarkı çalışmaları olunca çok yoğun bir temponun içinde buldum kendimi” dedi.

ebru polat

Aşk hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulununan güzel şarkıcı, “Sanırım bu gidişle görücü usulü evleneceğim bende” dedi.  Polat, hayatında yeni biri olduğunu şu sözlerle de açıkladı: “Şu sıralar konuştuğum birisi var. Yeğenlerim tanıştırdı kendisi Ankara'da yaşıyor. Daha bir defa görüşme şansımız oldu kendisiyle. Ama bakalım nasip olur da evlenirsem dediğim gibi de görücü usulü ile olmuş olacak" 

Anahtar Kelimeler:
EvlilikEbru PolatşarkıcıGörücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mega star Tarkan, İBB'den 13 yıldır imar izni alamıyor
Mega star Tarkan, İBB'den 13 yıldır imar izni alamıyor
Zeynep Demirel'in kızları ile karne kutlaması
Zeynep Demirel'in kızları ile karne kutlaması
Kaan Tangöze ve oğulları alışverişte
Kaan Tangöze ve oğulları alışverişte
Mustafa Sandal'ın kitabındaki bazı bölümleri değiştirdi
Mustafa Sandal'ın kitabındaki bazı bölümleri değiştirdi
Oyuncu Melisa Şenolsun zirveye yerleşti
Oyuncu Melisa Şenolsun zirveye yerleşti
Çağla Şikel podyum öncesi geçirdiği kaza ile ilgili konuştu
Çağla Şikel podyum öncesi geçirdiği kaza ile ilgili konuştu

Popüler Haberler

Noter vakelet ücretleri ne kadardır? 2020 Noter vekalet tasdik ücret tarifeleri
Instagram arama geçmişi tamamen nasıl silinir? Arama geçmişi iz bırakmadan silme
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler hakkında bilgiler
Beni kim aramış? Telefon kapalıyken beni kim aramış?
İsimden telefon numarası ücretsiz bulma yöntemleri
2020 Emniyet kemeri takmamanın cezası Şoför ve Yolcu kemer takmama cezası ve erken ödeme indirimi
KKB kredi notu sorgulama işlemleri
2020 Ziraat Bankası traktör kredisi 72 ay vadeli kredi hesaplama
Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı - Gündelik hayatınız için astrolojik yıldız falınız bugün sizi nasıl yönlendirecek?
2020 Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Kredileri
2020 İŞKUR TYP başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
KYK kredi borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'dan son açıklamalar
Zemheri ne demektir? TDK Zemheri kelimesi ne anlama geliyor?
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
62. Grammy Ödülleri ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?
Zabıt Katibi maaşları ne kadardır? 2020 Güncel zabıt katibi maaşları
2020 Bankaların emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?
2020 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik için düşük faizli kredi veren bankalar
2020 Qnb Finansbank KOSGEB kredisi şartları ve faiz oranları
2020 Buzağı destekleme ödeme tarihleri ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.