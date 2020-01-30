Şarkıcı Ebru Yaşar Elazığ'daki depremzedeler için harekete geçti

14 Ocak 2020 tarihinde 6.8 şiddetinde Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar oldukça zor günler geçirdi.

-11 derecede hayatlarını devam ettirmeye çalışan depremzedelere yardım vatandaşlardan ve ünlü isimlerden geldi.

Birçok ünlü isim kamyonlarla eşya ve erzak yardımında bulunarak depremzedelere bir nebzede olsa katkıda bulundu. Son olarak yardımda bulunan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, bir tır dolusu yardım malzemesi alarak afet bölgesindeki depremzedelere gönderdi.