İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118866
ALTIN
303.611
DOLAR
5.9764
STERLİN
7.8218
EURO
6.5880

Şarkıcı Ebru Yaşar Elazığ'daki depremzedeler için harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası ünlü isimler depremzedeler için elini taşın altına koydu. O ünlü isimlerden biri olan şarkıcı Ebru Yaşar, bir tır dolusu yardım gönderdi.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:11
Şarkıcı Ebru Yaşar Elazığ'daki depremzedeler için harekete geçti

14 Ocak 2020 tarihinde 6.8 şiddetinde Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar oldukça zor günler geçirdi. 

elazığ

-11 derecede hayatlarını devam ettirmeye çalışan depremzedelere yardım vatandaşlardan ve ünlü isimlerden geldi. 

elazığ

Birçok ünlü isim kamyonlarla eşya ve erzak yardımında bulunarak depremzedelere bir nebzede olsa katkıda bulundu. Son olarak yardımda bulunan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, bir tır dolusu yardım malzemesi alarak afet bölgesindeki depremzedelere gönderdi.

elazığ

elazığ

Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremEbru YaşarYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birkan Sokullu yeni aşkı ile gecelerde
Birkan Sokullu yeni aşkı ile gecelerde
Oyuncu Berkay Hardal'dan romantik paylaşım
Oyuncu Berkay Hardal'dan romantik paylaşım
Seda Bakan kızından ayrı kalamıyor
Seda Bakan kızından ayrı kalamıyor
Sunucu Ece Erken oğlu Eymen'e yetişemiyor
Sunucu Ece Erken oğlu Eymen'e yetişemiyor
Hailey Baldwin Bieber'den genetik hastalık açıklaması
Hailey Baldwin Bieber'den genetik hastalık açıklaması
Murat Boz’un annesi uçakta fenalaştı! Nedret Boz Kalp spazmı geçirdi
Murat Boz’un annesi uçakta fenalaştı! Nedret Boz Kalp spazmı geçirdi

Popüler Haberler

KOSGEB'den ev hanımlarına özel kredi ve destekler
Mücbir sebep hali nedir, ne anlama geliyor? Hangi durumlarda Mücbir sebep hali ilan edilir?
Telefon almak için gelir belgesiz kredi veren bankalar ve faiz oranları
Abdest nasıl alınır? Abdest alımı sırası nasıldır? Abdest hangi bozulur ve yeniden alınır? Diyanet'e göre abdest bilgileri
En çok puan kazandıran kredi kartı hangisi? Bankaların en avantajlı ve bol puanlı kartları
Cuma mesajları 31 Ocak Cıma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
İlk kez ev sahibi olacaklara devletten 25 bin tl destek ödemesi!
2020 Vialand'a nasıl gidilir? Vialand giriş ücreti ve yol tarifi
Schengen vizesi nasıl alınır? 2020 Schengen vizesi süreye göre fiyatları
2020 ÖSYM salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu sınav görevli ücretleri belli oldu!
Mucize Doktor Nazlı ölecek mi? Nazlı’ya Korona virüsünden mi bulaştı?
Belediye başkanı maaşı ne kadar? 2020 Belediye başkan maaşları
Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor mu?
Fox Tv A la Şerife sunucusu kimdir? Şerife Aksoy hakkında bilgiler
Savaşçı Markus öldü mü? Yeni bölümde olmayacak mı? Gökçen Gökçebağ neden ayrıldı?
2020 Belediye Meclis üyesi maaşı ne kadar?
Hanutçuluk nedir? Nasıl bir meslektir? Hanutçu ne yapar?
Aras Kargo kargom nerede? Aras kargo sorgulama ve takip
Nusret güncel fiyat listesi- 2020 Nusr-Et fiyatları ne kadar?
E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir
2020 Aygaz, ipragaz tüp markaları ve fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.