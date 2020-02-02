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Şarkıcı Emrah oğlu Tayfun'u duymazdan geldi

Emrah, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Muhabirlerin oğlu Tayfun Erdoğan ile ilgili sorduğu soruları ise duymazdan geldi.

02 Şubat 2020 Pazar 10:50
Şarkıcı Emrah oğlu Tayfun'u duymazdan geldi


49 yaşındaki şarkıcı-oyuncu Emrah, önceki akşam bir arkadaşı ile Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda sohbet ederken objektiflere takıldı. Oğlu Tayfun Erdoğan, TV8 ekranlarında yayınyalanan 'Survivor' yarışmasının 2020 kadrosunda yer aldığını duyurdu. 

tayfun erdoğan

Yaklaşık 3 saat kaldığı mekandan çıkan Emrah, muhabirlerin  "Oğlunuz Tayfun, Survivor'a katılacak. Neler söyleyeceksiniz? Oğlunuzu yarışlarda takip edecek misiniz?" şeklindeki sorusunu duymamazlıktan geldi ve taksiye doğru ilerledi.

emrah

Bir yandan telefonla konuşan Emrah, taksiye doğru ilerlerken muhabirlere, "Daha sonra konuşalım" dedi. 

emrah

Anahtar Kelimeler:
SurvivorşarkıcıKüçük EmrahTayfun
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