Şarkıcı Emrah oğlu Tayfun'u duymazdan geldi



49 yaşındaki şarkıcı-oyuncu Emrah, önceki akşam bir arkadaşı ile Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda sohbet ederken objektiflere takıldı. Oğlu Tayfun Erdoğan, TV8 ekranlarında yayınyalanan 'Survivor' yarışmasının 2020 kadrosunda yer aldığını duyurdu.

Yaklaşık 3 saat kaldığı mekandan çıkan Emrah, muhabirlerin "Oğlunuz Tayfun, Survivor'a katılacak. Neler söyleyeceksiniz? Oğlunuzu yarışlarda takip edecek misiniz?" şeklindeki sorusunu duymamazlıktan geldi ve taksiye doğru ilerledi.

Bir yandan telefonla konuşan Emrah, taksiye doğru ilerlerken muhabirlere, "Daha sonra konuşalım" dedi.