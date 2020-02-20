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Şarkıcı Gülşen'in ülke özlemi

Gülşen bir süredir Londra-Türkiye arası mekik dokuyordu, şarkıcı “Her yerin kendisine göre güzellikleri var. Türkiye’ye döndüğüm zaman toprağı öpüyorum” diyerek, ülke özlemini dile getirdi.

20 Şubat 2020 Perşembe 16:19
Şarkıcı Gülşen'in ülke özlemi

43 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'nun işleri nedeniyle bir süredir Londra'da yaşamını devam ettiyor. Kısa süre içerisinde Londra'da yaşmaya alıştığını dile getiren güzel şarkıcı, “Her yerin kendine göre güzellikleri var ama vazgeçemeyeceğim tek şey bu ülke... Türkiye’ye döndüğüm zaman toprağı öpüyorum. Çok seviyorum, vazgeçemem. Gidip-geliyoruz ama bu böyle devam etmeyecek” diyerek ülkesine olan özlemini belirtti.

gülşen

Şarkıcı Edis ile düet yaptığı hakkındaki sorulara da cevap veren Gülşen, “Çok mutluyum. Dün akşam aylar sonra ilk defa rahat uyudum. İçimize sinene kadar uğraştık. Mart ayında çıkacak. Single’ın bazı bölümlerini İngiltere’de tamamladık. Edis de oraya geldi. Albüm çalışmalarıma da Londra’da başladım” şeklinde açıklama yaptı.

gülşen

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEdisGülşenLondraOzan çolakoğluülke özlemi
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