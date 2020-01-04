Şarkıcı Gülşen'den eşi hakkında çıkan iddialara yanıt

Şarkıcı Gülşen önceki gün oğlu Azur ile havaalanında objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu hakkında çıkan ilk eşinden olan Down sendromlu oğlu ile ilgilenmediği haberlerine de açıklık getirdi.

Muhabirlerin “Eşiniz Down sendromlu oğlu ile ilgilenmiyormuş, bu doğru mu?’ sourusuna, “Yanıt bile vermem o haberlere. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Hassas ve kıymetli bir konu. Böyle laflarla dile getirilmesi de yanlış. Yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum” dedi.