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Şarkıcı Gülşen'den eşi hakkında çıkan iddialara yanıt

Ozan Çolakoğlu'nun Down sendromlu oğlu ile ilgilenmediği iddialarına eşi Gülşen son noktayı koydu..

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:19
Şarkıcı Gülşen'den eşi hakkında çıkan iddialara yanıt

Şarkıcı Gülşen önceki gün oğlu Azur ile havaalanında objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu hakkında çıkan ilk eşinden olan Down sendromlu oğlu ile ilgilenmediği haberlerine de açıklık getirdi. 

Gülşen azur ile ilgili görsel sonucu

Muhabirlerin “Eşiniz Down sendromlu oğlu ile ilgilenmiyormuş, bu doğru mu?’ sourusuna, “Yanıt bile vermem o haberlere. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Hassas ve kıymetli bir konu. Böyle laflarla dile getirilmesi de yanlış. Yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 04.01.2020 14:19
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