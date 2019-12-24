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Şarkıcı Hadise dekoltesi ile sosyal medyayı salladı

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.

24 Aralık 2019 Salı 23:15
Şarkıcı Hadise dekoltesi ile sosyal medyayı salladı

34 yaşındaki Belçika doğumlu şarkıcı Hadise, tercih ettiği cesur kıyafetleriyle hayranlarından büyük beğeni topluyor. Sesi kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Hadise, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri. 

Şarkıcı Hadise dekoltesi ile sosyal medyayı salladı ile ilgili görsel sonucu

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında takipçi sayısı 10 milyon olan Hadise, bir video ile kendisini takip edenlere teşekkür etmişti.

Şarkıcı Hadise 10 milyon ile ilgili görsel sonucu

Hadise, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı ve  kulis hazırlığından görüntülerini paylaştı.Sosyal medya hesabının hikayeler bölümünde göğüs dekolteli kırmızı elbisesini paylaşarak takipçilerini büyüledi.

Şarkıcı Hadise dekoltesi ile sosyal medyayı salladı ile ilgili görsel sonucu

Şarkıcı Hadise dekoltesi ile sosyal medyayı salladı ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:15
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