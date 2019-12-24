Şarkıcı Hadise dekoltesi ile sosyal medyayı salladı

34 yaşındaki Belçika doğumlu şarkıcı Hadise, tercih ettiği cesur kıyafetleriyle hayranlarından büyük beğeni topluyor. Sesi kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Hadise, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında takipçi sayısı 10 milyon olan Hadise, bir video ile kendisini takip edenlere teşekkür etmişti.

Hadise, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı ve kulis hazırlığından görüntülerini paylaştı.Sosyal medya hesabının hikayeler bölümünde göğüs dekolteli kırmızı elbisesini paylaşarak takipçilerini büyüledi.