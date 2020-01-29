Şarkıcı Hadise'nin servet değerindeki gardrobu

34 yaşındaki güzel şarkıcı Hadise, giydiği kıyafetlerle ve verdiği cesur pozlarla dikkat çeken isimlerden biri. 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri olan Hadise, yılbaşı özel bölümünde giydiği, çok konuşulan kırmızı elbisesi için 25 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Güzel şarkıcının yarışmada giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetlerinin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişiyordu, kostümleri gerçekten alıp almadığı ise merak konusuydu.

"Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" şeklinde biliniyordu. Fakat şarkıcının son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.

Hadise bu kadarla yetinmedi ve dünyaca ünlü marka Versace'ye özel bir elbise diktirdi. Ortaya atılan bir iddiaya göre, provalar için önümüzdeki günlerde İtalya'nın Milano kentine gidecek olan şarkıcının kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL'yi bulacak.