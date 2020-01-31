Şarkıcı İrem Derici'den ilginç itiraf

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün şarkıcı-besteci Sinan Akçıl ile Arnavutköy'de bir mekanda buluştu. Uzun uzun sohbet edip kahve içen ikili çıkışta muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Şu sıralarü ''Piyanist'' için stüdyodan çıkmadığını söyleyen Akçıl, ‘Sevmek Yasaklanmalı’ şarkısına klip çekeceği söyledi. “Sevmek yasaklanmalı, ben hariç şarkılarımı çok sevince yazabiliyorum'' şeklinde konuşan Sinan Akçıl'a karşılık olarak İrem Derici ise “Sinan ayrıldığı zaman ben bir seviniyorum. Şarkılar geliyor diye göbek atıyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl yıldırım nikahı ile evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, kısa bir süre sonra boşanmıştı. Çift boşandıktan sonra tekrar barıştı ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti. Geçtiğimiz gün sevgilisi oyuncu Burcu Kıratlı, Ponzi Zinciri ile dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Konu hakkında konuşan ünlü şarkıcı, “Böyle bir şerefsizlikle muhatap oldu maalesef. Tanık olarak da yanındaydı. Konu yargıda gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

