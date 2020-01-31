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Şarkıcı İrem Derici'den ilginç itiraf

Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takılan Sinan Akçıl ve İrem Derici, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Ocak 2020 Cuma 11:17
Şarkıcı İrem Derici'den ilginç itiraf

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün şarkıcı-besteci Sinan Akçıl ile Arnavutköy'de bir mekanda buluştu. Uzun uzun sohbet edip kahve içen ikili çıkışta muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

irem derici

Şu sıralar yeni albümü ''Piyanist'' için stüdyodan çıkmadığını söyleyen Akçıl, ‘Sevmek Yasaklanmalı’ şarkısına klip çekeceği söyledi. “Sevmek yasaklanmalı, ben hariç şarkılarımı çok sevince yazabiliyorum'' şeklinde konuşan Sinan Akçıl'a karşılık olarak İrem Derici ise “Sinan ayrıldığı zaman ben bir seviniyorum. Şarkılar geliyor diye göbek atıyorum” dedi.

irem derici

Geçtiğimiz yıl yıldırım nikahı ile evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, kısa bir süre sonra boşanmıştı. Çift boşandıktan sonra tekrar barıştı ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti. Geçtiğimiz gün sevgilisi oyuncu Burcu Kıratlı, Ponzi Zinciri ile dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Konu hakkında konuşan ünlü şarkıcı, “Böyle bir şerefsizlikle muhatap oldu maalesef. Tanık olarak da yanındaydı. Konu yargıda gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi. 
 

Son Güncelleme: 31.01.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılYeni AlbümşarkıcıIrem Derici
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