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Şarkıcı Mabel Matiz'den duygusal paylaşım

Mabel Matiz, geçtiğimiz yıl kaybettiği babası için sosyal medya hesabında yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 14:46
Şarkıcı Mabel Matiz'den duygusal paylaşım

34 yaşındaki Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, geçtiğimiz yıl 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi babası Ali  Karaca'yı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. 

mabel matiz

Önceki gün babasının 1. ölüm yıl dönümü olan Mabel Matiz, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. nasıl baş ediyorum bilmiyorum belki de baş edemiyorum zaten. bir insanın olmaması fikri çok acıymış. ve bir özlemin her gün her gün daha da büyümesi, çok hazin. seni çok özlüyorum baba. soğuk burası. güneş açsın diye bekliyorum. eski günleri düşünüp avunuyorum. benle duyduğun gururu düşünüp avunuyorum. “albümüne annesinin adını vermiş, ali dayı!” diyenlere “olabilir, ama ‘babam’ diye şarkı yazdı naber?!” deyişini hatırlayıp gülüyorum. umarım ve dilerim huzur içinde, nurlar içindesindir.''

mabel matiz

Anahtar Kelimeler:
İnstagramSosyal Medyaölüm YıldönümüMabel MatizFahit KaracaAli Karaca
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