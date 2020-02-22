Şarkıcı Mabel Matiz'den duygusal paylaşım

34 yaşındaki Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, geçtiğimiz yıl 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi babası Ali Karaca'yı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti.

Önceki gün babasının 1. ölüm yıl dönümü olan Mabel Matiz,hesabında yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. nasıl baş ediyorum bilmiyorum belki de baş edemiyorum zaten. bir insanın olmaması fikri çok acıymış. ve bir özlemin her gün her gün daha da büyümesi, çok hazin. seni çok özlüyorum baba. soğuk burası. güneş açsın diye bekliyorum. eski günleri düşünüp avunuyorum. benle duyduğun gururu düşünüp avunuyorum. “albümüne annesinin adını vermiş, ali dayı!” diyenlere “olabilir, ama ‘babam’ diye şarkı yazdı naber?!” deyişini hatırlayıp gülüyorum. umarım ve dilerim huzur içinde, nurlar içindesindir.''