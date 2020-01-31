Şarkıcı Merve Özbey'in son bekar günleri

31 yaşındaki şarkıcı Merve Özbey, yakın bir zaman sonra uzun zamandır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak. Arkadaşları Özbey için Nişantaşı Lüz'da sürpriz bekarlığa veda partisi düzenlendi.

Parti çıkışı kapıda bekleyen muhabirler ile sohbet eden Özbey, ‘Aslında bir şey yapmak niyetinde değildik. Ama Kenan’ın ablası ve arkadaşlarım böyle bir sürpriz yaptı. Çok güzel bir geceydi’ dedi.

Muhabirlerin, ‘Peki Kenan Bey’de bekarlığa veda partisi yapacak mı? İzin verdiniz mi?’ şeklindeki sorusuna güzel şarkıcı Merve Özbey, ‘Öyle şey olur mu? Tabii ki izin veriyorum. Herkes istediği şeyi yapabilir. Evleniyoruz diye bir şeyleri kısıtlamaya gerek yok. Ben gönlüm birleştirdiğim sevdiğim birisiyle bir hayat yoluna çıkıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım bir şeyler yaptıkları zaman mutlu oluyorum’ şeklinde cevap verdi.