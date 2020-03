Pandemik virüs salgınına önlem amaçlı mesafeli kalmak adına annesini uzaktan gördüğünü ifade eden Özbey, sarılmamanın, tokalaşmamanın ve mesafeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Özbey Twitter paylaşımında; “Bugün 7. katta oturan annemi, ben sitenin bahçesinde o evinin balkonundayken gördüm. Aklım karıştı, daha çok korktum. Her korktuğumda her düştüğümde anneme koşa koşa sarılan ben bugün gördüğüme sevindim. Teyzesine hayran olan ve her gördüğünde kucağından inmeyen ben 1 metre mesafe ile teyzemi selamladım. Çok zoruma gitti. Eve geldim gizli gizli ağladım. Kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün. Evde kalın ne olur!” ifadelerini kullandı.