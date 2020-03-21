Şarkıcı Özgün'den dikkat çeken hijyen detayı!

Teknolojik ürünlerin de dezenfekte etmemiz gerektiğini belirte Özgün, en çok bakteri üreten vevirüslerin yaşamsına çok müsait olan TV kumandası gibi nesnelere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Özgün; “Evin genel temizliğinde sirke bazlı ekolojik temizlik ürünleri kullanıyoruz her zaman. Fakat koronavirüsü sirke ya da doğal bir ürünün öldürdüğü net olarak açıklanmadığından, telefon, TV kumandaları, kapı kolları gibi gün içerisinde çok fazla dokunulan ve hastalığın yayılmasına sebep olabilecek yerlerde tıbbi steril ürünleri kullanıyoruz” diyerek evin birden fazla kişi tarafından dokunulan bölümlerinin temizliğinde daha hassas olunmasının faydalı olacağını belirtti.