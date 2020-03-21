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Şarkıcı Özgün'den dikkat çeken hijyen detayı!

Son günlerde herkesi tedirgin edeb koronavirüs salgını karşısında alınabilecek en önemli tedbir hijyen. Yetkililer sürekli gerekli açıklamaları yapsa da, ünlü şarkıcı Özgün Uğurlu daha önemli bir detaya dikkat çekti.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:10
Şarkıcı Özgün'den dikkat çeken hijyen detayı!

Teknolojik ürünlerin de dezenfekte etmemiz gerektiğini belirte  Özgün, en çok bakteri üreten vevirüslerin yaşamsına  çok  müsait olan  TV kumandası gibi nesnelere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. 

Şarkıcı Özgün'den dikkat çeken hijyen detayı!

 Özgün; “Evin genel temizliğinde sirke bazlı ekolojik temizlik ürünleri kullanıyoruz her zaman. Fakat koronavirüsü sirke ya da doğal bir ürünün öldürdüğü net olarak açıklanmadığından, telefon, TV kumandaları, kapı kolları gibi gün içerisinde çok fazla dokunulan ve hastalığın yayılmasına sebep olabilecek yerlerde tıbbi steril ürünleri kullanıyoruz”  diyerek evin birden fazla kişi tarafından  dokunulan  bölümlerinin temizliğinde daha hassas olunmasının faydalı olacağını belirtti. 

Şarkıcı Özgün'den dikkat çeken hijyen detayı!

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHijyenözgün
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