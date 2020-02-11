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Şarkıcı Serdar Ortaç yeni aşka yelken açtı

Serdar Ortaç, Bebek'te bir mekan çıkışı yeni sevgilisi ile objektiflere yakalandı. Sorulara kaçamak yanıt veren ORtaç, kafaları karıştırdı.

11 Şubat 2020 Salı 21:37
Şarkıcı Serdar Ortaç yeni aşka yelken açtı

49 yaşındaki şarkıcı Serdat Ortaç, geçtiğimiz 2019 yılının sonlarına doğru Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini  Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede sonlandırmıştı. 

serdar

Chloe Loughnan ile evliliğini bitirdikten sonra sessizliğe bürünen Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada boşanma sonrası hayatında kimsenin olmadığını ve tek başına çok mutlu olduğunu ifade etmişti.

serdar

Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'teki restoranda bir kadınla yemek yerken objektiflere takıldı. Yaklaşık olarak üç saat kaldığı mekandan çıkan Ortaç, gazetecileri kontrol ederek sevgilisini yeni aracına "Gel hayatım. Kimse yok" sözleriyle çağırdı.

serdar

Şarkıcı, kameraları birden karşısında görünce panikledi. Kadın arkadaşı ise yüzünü kapatmaya çalışarak araçtan inmeye çalışıyordu ki, Ortaç durdurdu. Muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine Ortaç,"Araba mı? Evet araba yeni. Sağ olun" şeklinde kaçamak cevap verdi. Serdar Ortaç son olarak muhabirlere, Arkadaşlar daha sonra konuşuruz olur mu? Sağ olun. Teşekkür ederiz" açıklamasını yaparak uzaklaştı.

serdar

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