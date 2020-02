Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Mehmetçik mesajı takdir topladı

37 yaşındaki'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında sahne aldı. Orhan, verdiğimesajıyla sevenlerinin takdirini topladı.

Sevcan Orhan sahnede, ''Memleketimin her köşesinde, her bucağında ayrı bir destan yazılmış. Bugün Bayburtlu hemşehrilerimizle birlikte olmak ve kurtuluş coşkularına ortak olmak ben ve ekibim için apayrı bir gurur. Her bir metrekaresi vatanseverlik ve yurtseverlikle hak edilmiş bu topraklarda birlikte yaşamamıza vesile olan tüm mehmetçiklerimizi, ellerini kınalayıp onları vatan savunmasına gönderen anaları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum'' şeklinde yaptığı açıklama ile büyük alkış aldı.