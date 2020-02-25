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Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Mehmetçik mesajı takdir topladı

Bayburt'ta sahne alan Sevcan Orhan, kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Orhan, sahnede yaptığı açıklamalarla takdir topladı.

25 Şubat 2020 Salı 12:56
Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Mehmetçik mesajı takdir topladı

37 yaşındaki şarkıcı Sevcan Orhan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında sahne aldı. Orhan, verdiği mehmetçik mesajıyla sevenlerinin takdirini topladı.

sevcan orhanSevcan Orhan sahnede, ''Memleketimin her köşesinde, her bucağında ayrı bir destan yazılmış. Bugün Bayburtlu hemşehrilerimizle birlikte olmak ve kurtuluş coşkularına ortak olmak ben ve ekibim için apayrı bir gurur. Her bir metrekaresi vatanseverlik ve yurtseverlikle hak edilmiş bu topraklarda birlikte yaşamamıza vesile olan tüm mehmetçiklerimizi, ellerini kınalayıp onları vatan savunmasına gönderen anaları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum'' şeklinde yaptığı açıklama ile büyük alkış aldı.
 

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şarkıcıSevcan OrhanMehmetçikBayburt
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