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Şarkıcı Simge Sağın'dan çarpıcı açıklamalar

Simge Sağın, konser verdiği bir mekanda hayatında istediği erkeğin nasıl olması gerektiği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2019 Salı 22:43
Şarkıcı Simge Sağın'dan çarpıcı açıklamalar

Güzel şarkıcı Simge Sağın, 4 yıl aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Ozan Bayraşa'dan geçtiğimiz 2018 yılında ayrılmıştı. Yaklaşık bir yıldır yalnız olan Sağın'ın adı ünlü model Adriana Lima'nın eski segilisi Metin Hara ile anılmıştı. Şarkıcı bu konu ile ilgili sessizliğini koruyarak soruları cevapsız bırakmıştı.

Şarkıcı Simge Sağın Dan çarpıcı açıklamalar ile ilgili görsel sonucu

Güzel şarkıcı geçtiğimiz gün konser verdiği mekanda aşk hayatı ile ilgili sorulara, : ‘Pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz’ “Kalbim boş, aşka kapım açık. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. Öyle pizza seçer gibi ‘Zeytini bol, sosisi az' diyerek sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter çok önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, beni güldürsün. Birlikte eğlenelim” dedi.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:43
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