İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118933
ALTIN
303.838
DOLAR
5.9816
STERLİN
7.8144
EURO
6.6176

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı evleniyor

Soner Sarıkabadayı, uzun süredir aşk yaşadığı Camelo Lopez'e evlenme teklifi etti. Lopez'in cevabı 'evet' oldu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:01
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı evleniyor

41 yaşındaki şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' klibinde oynayan 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile uzun zamandır aşk yaşıyor.

soner

Geçtiğimiz günlerde annesi ile sevgilisini tanıştıran Soner Sarıkabadayı, dün akşam Madelein Lopez'i doğum günü için romantik yemeğe çıkardı. 

soner

Sarıkabadayı, romantik yemeğin ardından sevgilisine hediye olarak değeri 40 bin TL olan tektaş pırlanta ile evlenme teklifi aldı. Lopez'in teklife cevabı 'evet'oldu. 

soner

Yemekten sonra muhabirleri karşısında gören Soner Sarıkabadayı ve sevgilisi, “Çok mutluyuz” diyerek mekandan ayrıldılar.

soner

Son Güncelleme: 03.02.2020 13:17
Anahtar Kelimeler:
Soner SarıkabadayıMadelein Lopez CameloEvlenme TeklifiEvleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Sandal'dan ilginç açıklama
Mustafa Sandal'dan ilginç açıklama
Merve Özbey görkemli bir kına gecesi yaptı
Merve Özbey görkemli bir kına gecesi yaptı
Aslı Bekiroğlu ifşa iddialarına yanıt verdi
Aslı Bekiroğlu ifşa iddialarına yanıt verdi
Engin Altan Düzyatan yeni saç stiliyle gündem oldu
Engin Altan Düzyatan yeni saç stiliyle gündem oldu
Usta sanatçı Barış Manço ölümünün 21. Senesinde Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı
Usta sanatçı Barış Manço ölümünün 21. Senesinde Kurtalan Ekspresi konseri ile anıldı
Danla Bilic reddettiği reklam tekliflerini açıkladı
Danla Bilic reddettiği reklam tekliflerini açıkladı

Popüler Haberler

A101’de bu hafta 6 Şubat – 13 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
ING yüzde 0,94 kampanyalı oranlarla ihtiyaç kredisi sunuyor
N11 Garanti BBVA bonus kart kampanyası 1 – 15 Şubat 2020
Survivor 2020 belli olan yarışmacıları, Ünlüler-Gönüllüler tam yarışmacı listesi
Bimde bu hafta 7 Şubat – 14 Şubat 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı hakkında bilgiler
Çukur Vartolu Yamaç’ı vuruyor mu? Yamaç ölüyor mu? Yeni bölümden meraklandıran fragman
Survivor 2020’de kimler yarışacak? Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacı kadrosu
İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Yeşilay 4,500 TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapacak!
Cilt için mucize etkisi olan kolajen diyeti nasıl yapılır?
Şok marketlerde haftanın indirimli ürünleri 5 Şubat – 12 Şubat 2020
20 Yıl vadeli konut kredisi veren bankalar
E-Devlet engelli raporu sorgulama işlemleri
Cumhurbaşkanı maaşı ne kadardır? 2020 Cumhurbaşkanı maaş bilgisi
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?
Almanya'da kredi çekilebilen Türk bankaları
2020 yıllık izin ücreti ne kadar oldu? Yıllık izin hakkı ödemesi sorgulama
Ziraat Bankası tc kimlik no ile destekleme ödemeleri sorgulama
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
Eşi vefat eden kadınlar için 500 TL devlet yardımı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.