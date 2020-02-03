Şarkıcı Soner Sarıkabadayı evleniyor

41 yaşındaki şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' klibinde oynayan 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile uzun zamandır aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde annesi ile sevgilisini tanıştıran Soner Sarıkabadayı, dün akşam Madelein Lopez'i doğum günü için romantik yemeğe çıkardı.

Sarıkabadayı, romantik yemeğin ardından sevgilisine hediye olarak değeri 40 bin TL olan tektaş pırlanta ile evlenme teklifi aldı. Lopez'in teklife cevabı 'evet'oldu.

Yemekten sonra muhabirleri karşısında gören Soner Sarıkabadayı ve sevgilisi, “Çok mutluyuz” diyerek mekandan ayrıldılar.