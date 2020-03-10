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Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, düşük tansiyon ve solunum güçlüğü nedeniyle apar topar Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

10 Mart 2020 Salı 12:15
Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Bir dönemin aranan isimlerinden biri olan Şarkıcı ve program sunucusu Songül Karlı, Bağcılar'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Düşük tansiytona bağlı solunum yetmezliği çeken ünlü şarkıcı, hastanede kardioloji bölüm doktoru tarafından muayeneye alındı. 

Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Kardioloji bölümünde kontrolden geçtikten sonra kendisine serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı, daha sonra taburcu edilerek istirahat etmesi istenerek evine gönderildi. Şarkıcının yakınları Karlı'nın iyi olmasına sevinirken sevenleri geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. 

Şarkıcı Songül Karlı, apar topar hastaneye kaldırıldı
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık DurumuHastaneSongül Karlı
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