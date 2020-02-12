Şarkıcı Volkan Konak'ın ilginç vasiyeti

52 yaşındaki sanatçı Volkan Konak, önceki akşam İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahneye çıkmıştı. Sevilen şarkılarını söyleyen Konak, son günlerde ülkemizde yaşanan felaket olaylarına değinerek "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu.

Duygularını kendisini dinlemeye gelen seyircileri ile paylaşan Volkan Konak, vasiyetini şu cümlelerle açıkladı:

"Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon’umun üstüne..."

