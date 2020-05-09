Şebnem ferah, Özlem Tekin hakkındaki iftiralara 'yeter' dedi

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Şebnem Ferah, “Çok sabırlıyımdır, toleranslıyımdır ama yeter. Tatlı canınız nasıl istiyorsa beni öyle biliniz lütfen. Müziğin kendisi ve şarkı söylemek benim için hep yeterli oldu. Budur yani... Teşekkurler. Saygılar. Sevgiler.” diyerek tepki verdi.

Ferah, ikinci paylaşımında; “Neyse, ben işime döneyim... Belli mi olur, belki torpil falan da bulurum." ifadelerini kullandı.

Yeşim salkım, katıldığı 40 programında şu açıklamayı yapmıştı: “Benim birebir yaşadığım ve gördüğüm bir şey değil bu. Ama o dönem Hakan Uzan’la evliydim ve Kral Tv’de kimin şarkısı dönüyor, kimin şarkısı dönmüyor çok iyi biliyordum. Raks diye bir grup vardı, Raks’da da Şebnem gitar çalıyordu, Özlem Tekin çok popülerken, Şebnem Ferah çıktı. Bir anda Şebnem’in daha Raks’da gözde olduğu haberi geldi. Birileri vasıtasıyla geldi. Ben bunları bir gece yatıp, sabah kalkıp söylemiyorum. Ben yanımda konuşulan ve müzik dünyasını elinde tutan insanların söylemlerini duyarak söylüyorum. Özlem Tekin kadar başarılı bir kadının bir anda ortadan yok olmasını bence herkesin sorgulaması gerekiyor. Niçin Özlem Tekin yok da Şebnem Ferah var