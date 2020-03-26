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Seçil Gür flaş ayrılık hakkında konuştu: “Ben de İnstagram’dan öğrendim”

Dün koronavirüs testi için hastaneye gidip test yaptıran Serdar Ortaç, takside “hastaneye yalnız gidiyorum” diye video paylaşmıştı. Koronavirüs testi negatif çıkan ama bronşit teşhisi konulan Serdar Ortaç, bütün bu olanların ardından “ilişkimiz bitmiştir” diye hikaye paylaştı.

26 Mart 2020 Perşembe 13:11
Seçil Gür flaş ayrılık hakkında konuştu: “Ben de İnstagram’dan öğrendim”

Serdar Ortaç yaptığı paylaşımda;  “Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadeleriyle ayrılık haberini duyurmuştu.  Bu açıklamala karşısında sessizliğini bozan Seçil Gür, “hastalığı ruh halini etkilemiş” ifadesini kullandı. 

Seçil Gür flaş ayrılık hakkında konuştu: “Ben de İnstagram’dan öğrendim”

Kendi ayrılık haberini Serdar Ortaç’ın İnstagram storysinden öğrenen Seçil Gür; “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.

Seçil Gür flaş ayrılık hakkında konuştu: “Ben de İnstagram’dan öğrendim”

Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçAyrılıkSeçil GürKORONA
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