Seçil Gür flaş ayrılık hakkında konuştu: “Ben de İnstagram’dan öğrendim”

Serdar Ortaç yaptığı paylaşımda; “Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadeleriyle ayrılık haberini duyurmuştu. Bu açıklamala karşısında sessizliğini bozan Seçil Gür, “hastalığı ruh halini etkilemiş” ifadesini kullandı.

Kendi ayrılık haberini Serdar Ortaç’ın İnstagram storysinden öğrenen Seçil Gür; “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.