Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural davalarını geri çekti

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, geçtiğimiz senelerde Kıvılcım Ural ile dünya evine girmişti. Ancak çiftin evliliği iyi geçmemişti ve Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’a hakaret davası açmıştı.
Bunun üzerine Kıvılcım Ural hakkında hakaret suçundan dolayı 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Daha sonra yaşanan gelişmelerin ardından Ural ve Piriler arasında anlaşma sağlandı ve dava geri çekildi. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler hakkındaki davayı karşılıklı olarak geri çektiklerini ve “sular duruldu olması gereken de bu zaten” şeklinde açıklama yaptı.
Son Güncelleme: 21.02.2020 16:07