Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural davalarını geri çekti

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, geçtiğimiz senelerde Kıvılcım Ural ile dünya evine girmişti. Ancak çiftin evliliği iyi geçmemişti ve Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’a hakaret davası açmıştı.

Seçkin Piriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı’na dava başvurusu yapmıştı ve Ural’ın kendisine “Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu” dediğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Kıvılcım Ural hakkında hakaret suçundan dolayı 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Daha sonra yaşanan gelişmelerin ardından Ural ve Piriler arasında anlaşma sağlandı ve dava geri çekildi. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler hakkındaki davayı karşılıklı olarak geri çektiklerini ve “sular duruldu olması gereken de bu zaten” şeklinde açıklama yaptı.