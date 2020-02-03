Seda Akgül'den isyan dolu ayrılık açıklaması

Sunucu Seda Akgül, bir süredir oyuncu Hakan Ural ile birlikte 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programda birlikte kamera karşısına geçiyordu. Akgül, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sunuculuğunu yaptığı programdan ayrıldığı duyurdu.
Seda Akgül, sunucusu olduğu programdan neden ayrıldığınu şu sert sözlerle açıkladı:
“Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün….Kanal D'yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle….Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil”
Programından ayrılan Seda Akgül'ün yerine Nur Tuğba Algül geldi. 'Neler Oluyor Hayatta' programı Hakan Ural ve yeni partneri Nur Tuğba Algül ile kaldığı yerden devam ediyor.