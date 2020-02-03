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Seda Akgül'den isyan dolu ayrılık açıklaması

Seda Akgül, Hakan Ural ile sunduğu Neler Oluyor Hayatta adlı programındaki görevinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:03
Seda Akgül'den isyan dolu ayrılık açıklaması

Sunucu Seda Akgül, bir süredir oyuncu Hakan Ural ile birlikte 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programda birlikte kamera karşısına geçiyordu. Akgül, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sunuculuğunu yaptığı programdan ayrıldığı duyurdu.

hakan seda

Seda Akgül, sunucusu olduğu programdan neden ayrıldığınu şu sert sözlerle açıkladı: 

“Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır. Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrübemdir. Her şeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir. Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen… Kendi tecrübe, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum…”

seda akgül

“Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün….Kanal D'yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle….Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil”

seda hakan

Programından ayrılan Seda Akgül'ün yerine Nur Tuğba Algül geldi. 'Neler Oluyor Hayatta' programı Hakan Ural ve yeni partneri Nur Tuğba Algül ile kaldığı yerden devam ediyor.

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AyrılıkSeda AkgülHakan UralNeler Oluyor Hayatta
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