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Seda Akgül'den Ebru Polat'a 'ŞİŞME BEBEK' yakıştırması! Bu kavga çok konuşulacak!

Sunucu Seda Akgül, yaptığı sabah programında ''her güne bir sevgili koyacağım'' diyen Ebru poalt'a ''Şişme bebek, aranıyor'' diye yorum yapınca Ebru Polat İnstagram'dan açtı ağzımı yumdu gözünü!

01 Nisan 2020 Çarşamba 00:33
Seda Akgül'den Ebru Polat'a 'ŞİŞME BEBEK' yakıştırması! Bu kavga çok konuşulacak!

Seda Akgül bununla da kalmayıp,  “Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak”  sözleriyle Ebru polat'ın yayınladığı videoyu yorumladı. 

Seda Akgül'den Ebru polat'a 'ŞİŞME BEBEK' yakıştırması!
Bunun üzerine  Ebru polat'tan  cevap gecikmedi:  “Seda kimsin bilmiyorum bir tarafının kılları ağarmış şu kadınlara karşı düşmanlığını bitir artık. Adamın canını sıkma kes lan sesini”

Seda Akgül'den Ebru polat'a 'ŞİŞME BEBEK' yakıştırması!


Tartışma devam ederken Seda Akgül: “Er kişi kendinden bilir işi… Hanımefendinin adını ve bahsettiği kişiyi aratın herkesin geçmişi ortada”  diye yanıt verdi Ebru Polat'a. 

Çok sinirlenen  Ebru Polat; “Kadının kadına şiddeti bitmiyor; bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri… Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k.çının samsağına çıkar dağın tepesine dedikleri sensin. Benden sana yar olmaz, benden vazgeç” ifadelerini kullandı.  İşte Ebru Polat'ın diğer paylaşımları.  


Seda Akgül'den Ebru polat'a 'ŞİŞME BEBEK' yakıştırması!

Seda Akgül'den Ebru polat'a 'ŞİŞME BEBEK' yakıştırması!

Son Güncelleme: 01.04.2020 00:36
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Ebru PolatKavgaSeda Akgülşişme BebekAranıyor
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