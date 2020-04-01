Seda Akgül'den Ebru Polat'a 'ŞİŞME BEBEK' yakıştırması! Bu kavga çok konuşulacak!

Seda Akgül bununla da kalmayıp, “Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak” sözleriyle Ebru polat'ın yayınladığı videoyu yorumladı.



Bunun üzerine Ebru polat'tan cevap gecikmedi: “Seda kimsin bilmiyorum bir tarafının kılları ağarmış şu kadınlara karşı düşmanlığını bitir artık. Adamın canını sıkma kes lan sesini”

Tartışma devam ederken Seda Akgül: “Er kişi kendinden bilir işi… Hanımefendinin adını ve bahsettiği kişiyi aratın herkesin geçmişi ortada” diye yanıt verdi Ebru Polat'a.

Çok sinirlenen Ebru Polat; “Kadının kadına şiddeti bitmiyor; bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri… Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k.çının samsağına çıkar dağın tepesine dedikleri sensin. Benden sana yar olmaz, benden vazgeç” ifadelerini kullandı. İşte Ebru Polat'ın diğer paylaşımları.



