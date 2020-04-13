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Seda Bakan'ın İnstagram'ı sallayan bornozlu dansı!

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün sosyal hayatlarını İnstagram'a taşıyan ünlülerden biri de Seda Bakan. Ünlü oyuncu, karantina sebebiyle evinden dışarı çıkmamamnın acısını kamera karşısında dans ederek çıkardı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 20:57
Seda Bakan'ın İnstagram'ı sallayan bornozlu dansı!

Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınan  SEda Bakan, Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştı.  Bir dönem Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma proğramında jüri üğeliği de yapan 34 yaşındaki güzel oyuncunun bornozlu dansı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.  

Seda Bakan'ın İnstagram'ı sallayan bornozlu dansı!

Seda Bakan, evinde Hadise'nin şarkısı eşliğnde dans ederken paylaştığı videosuna; ''Hafta başına Hadise’ciğimin 'Sıfır Tolerans' parçasıyla başlıyorum; ah eski günler!'' notunu ekleyerek eski günlere özlemini ifade etti.  

Anahtar Kelimeler:
Seda BakanKORONADansBornoz
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