Seda Bakan'ın İnstagram'ı sallayan bornozlu dansı!

Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınan SEda Bakan, Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştı. Bir dönem Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma proğramında jüri üğeliği de yapan 34 yaşındaki güzel oyuncunun bornozlu dansı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Seda Bakan, evinde Hadise'nin şarkısı eşliğnde dans ederken paylaştığı videosuna; ''Hafta başına Hadise’ciğimin 'Sıfır Tolerans' parçasıyla başlıyorum; ah eski günler!'' notunu ekleyerek eski günlere özlemini ifade etti.