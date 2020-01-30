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Seda Bakan kızından ayrı kalamıyor

6 ay önce anne olan Seda Bakan, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:46
Seda Bakan kızından ayrı kalamıyor

34 yaşındaki oyuncu Seda Bakan, 6 ay önce kızı Leyla'yı dünyaya getirerek anne oldu. Kızı dünyaya geldikten spnra setlere ara veren Bakan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

seda bakan

Hızlı adımlarla alışveriş yapan güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayıp objektiflere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. 

seda bakan

Kızının sağlığı hakkında,  "Doktorumuz 'Salgın hastalıklar var. Leyla'yı kalabalık yerlere sokmamaya özen gösterin' dedi. Bu yüzden onu yardımcı ablamıza emanet ettim. Koşarak alışverişimi yapıp hemen kızımın yanına gideceğim" şeklinde açıklama yapan Bakan, alışverişini kısa sürede tamamlayarak aracına binerek evinin yolunu tuttu.

seda bakan

Anahtar Kelimeler:
OyuncuAlışveriş MerkeziSeda BakanLeyla
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