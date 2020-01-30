Seda Bakan kızından ayrı kalamıyor

34 yaşındaki oyuncu Seda Bakan, 6 ay önce kızı Leyla'yı dünyaya getirerek anne oldu. Kızı dünyaya geldikten spnra setlere ara veren Bakan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Hızlı adımlarla alışveriş yapan güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayıp objektiflere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kızının sağlığı hakkında, "Doktorumuz 'Salgın hastalıklar var. Leyla'yı kalabalık yerlere sokmamaya özen gösterin' dedi. Bu yüzden onu yardımcı ablamıza emanet ettim. Koşarak alışverişimi yapıp hemen kızımın yanına gideceğim" şeklinde açıklama yapan Bakan, alışverişini kısa sürede tamamlayarak aracına binerek evinin yolunu tuttu.