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Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgü dolu sözler

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşaığı iddiaları gündemi meşgul ederken, Seda Sayan 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katılan Eyüboğlu'na övgü dolu sözler dile getirmişti.

18 Şubat 2020 Salı 14:41
Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgü dolu sözler

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Eyüboğlu, dün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda kalpli balonlar ile bir keresini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Bu paylaşım balonların Oğulcan Engin'e ait olduğu söylentileri aşk iddiasını güçlendirdi.

ezgi

Geçtiğimiz 2019 yılında 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' porgramına katılan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'na jüri üyesi Seda Sayan, övgü dolu sözler dile getirmişti. Sayan, "Sen iyi bir oyuncusun ama bence şarkıcılığın da üstüne git. Bir oyuncu her şeyi yapabilmeli. Şarkı da söyleyebilmeli, dans da edebilmeli, Müzikallerde sahne alabilmeli. Avrupa'da bu iş böyle oluyor. Bence sen bunu başarabilirsin, seni alkışlıyorum" demişti.

ezgi

Ezgi Eyüboğlu, başarılı performansının ardından "Kendime yakın hissediyorum" diyerek şarkıcı Hadise'yi seçmişti. Şarkıcı Hadise'nin ise son zamanlarda adı Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

hadise

Anahtar Kelimeler:
Seda SayanEzgi EyüboğluOğulcan EnginO Ses TüriyeKaan Yıldırım Hadise
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