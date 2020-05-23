Seda Sayan'dan samimi itiraflar; 'botoxlar dolgular gitti, doğal olduk'

Akyıldız'ın 'Günlerdir evdesiniz, laf aramızda; kilo aldınız mı?' sorusuna ''Kilo aldım. İyi de oldu. Metebolizmamı şaşırttım. Çok az yiyordum. Bağışıklık sistemim için ballar, tereyağlar Allah ne verdiyse valla yedim. Şimdi gayet iyiyim.'' diye cevap veren Sayan, karantina bittikten sonr aypılacaklar listesini de ''Karantina bittikten sonra yapılacaklar listesinin ilk 5’inde neler var?' Aldığım kiloları vermek, annemi hiç göremedik. Ben ablamın yanındayım. Ablam Bodrum'a yerleşti. Bu pandemiyi burada geçiriyorum. Annem doktor gözetiminde olduğu için onu hiç getirmedik. Haliyle çok özledik. İlk işimiz yanına koşmak olur.'' şeklinde açıkladı.

Seda Sayan, 'Estetik yaptırdığınızı açık açık söylüyor, gösteriyorsunuz. Başkaları gibi neden saklamıyorsunuz, çok mu cesursunuz?' sorusunu da ''Bu, çok doğal bir şey. İnsanın, abartıya kaçmadan birkaç sene geriye gitmesi, gençleşmesi çok güzel bir şey.'' şeklinde cevapladı.

Güzel şarkıcı, 'İrem Sak “Karantinada dolgularım eridi” diye dert yanmıştı, sizde durumlar nasıl?' şeklinde ssorulan soruyu, ''Hepimizin dolguları, botoksları hepsi gitti bacım. Çok doğru söylemiş organik olduk. Güzel de oldu, çünkü doğallaştık.'' diyerek yanıtladı.



Fit ve güzel olmanın pek maliyetli olmadığını da vurgulayan Sayan, ''Ben güzelliğine çok para harcayan bir kadın değilim ya. Spora önem veriyorum da şu sıralar sadece yürüyorum.'' ifadesini kullandı.

Çok eğlenceli biri olmasına rağmen ağladığı ve üzüldüğü zamanların da olduğunu belirten Sayan, ''Çok komik, esprili, eğlenceli kadınımdır. Etrafımdaki herkes benim anlattıklarıma güler. Arkadaşlarım ‘Sensiz eğlenemiyoruz’ derler. Annemi facetime’da yatarken görürsem üzülüyorum. Bazen bir şarkı da beni hüzünlendirir tabii.'' diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, ''Oğlunuz Oğulcan’ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile tanıştınız mı?'' diye sorulan soruya, ''Ezgi ile tanışamadım, araya korona girdi. Onlar İstanbul’da kaldı, ben buraya gelmek zorunda kaldım. Ama yakışıyorlar birbirlerine, çok tatlı kız.'' diyerek müstakbel gelinine onay verdiğini de söylemiş oldu.

Seda sayan son olarak, 'Oğulcan şu anda telefon açıp dese ki, “Anne, babaanne oluyorsun.” Ne tepki verirsiniz?' şeklindeki soruya:

''Benim canım oğlum öyle bir şey yapsa çok sevinirim, hem de çok. Öyle mutlu olurum ki. Eminim bir gün böyle bir şey söyleyecek. Ama evlenmeden olmaz. Asla yani.'' şeklinde cevap verdi.

