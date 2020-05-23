Seda Sayan'dan samimi itiraflar; 'botoxlar dolgular gitti, doğal olduk'

Yılların eskitemediği sevilen şarkıcı Seda Sayan, Bodrum'da geçirdiği karantinasını Psta'dan Suna Akyıldız'a anlattı. Hakkında merak edilenleri tek tek sıralayan ünlü şarkıcı, torun istediğini de itiraf etti.

Seda Sayan'dan samimi itiraflar; 'botoxlar dolgular gitti, doğal olduk'
    Abone Ol:

Akyıldız'ın 'Günlerdir evdesiniz, laf aramızda; kilo aldınız mı?' sorusuna ''Kilo aldım. İyi de oldu. Metebolizmamı şaşırttım. Çok az yiyordum. Bağışıklık sistemim için ballar, tereyağlar Allah ne verdiyse valla yedim. Şimdi gayet iyiyim.'' diye cevap veren Sayan, karantina bittikten sonr aypılacaklar listesini de ''Karantina bittikten sonra yapılacaklar listesinin ilk 5’inde neler var?' Aldığım kiloları vermek, annemi hiç göremedik. Ben ablamın yanındayım. Ablam Bodrum'a yerleşti. Bu pandemiyi burada geçiriyorum. Annem doktor gözetiminde olduğu için onu hiç getirmedik. Haliyle çok özledik. İlk işimiz yanına koşmak olur.'' şeklinde açıkladı.

Seda Sayan'dan samimi itiraflar; 'botoxlar dolgular gitti, doğal olduk'

Seda Sayan, 'Estetik yaptırdığınızı açık açık söylüyor, gösteriyorsunuz. Başkaları gibi neden saklamıyorsunuz, çok mu cesursunuz?' sorusunu da ''Bu, çok doğal bir şey. İnsanın, abartıya kaçmadan birkaç sene geriye gitmesi, gençleşmesi çok güzel bir şey.'' şeklinde cevapladı.  

Güzel şarkıcı, 'İrem Sak “Karantinada dolgularım eridi” diye dert yanmıştı, sizde durumlar nasıl?' şeklinde ssorulan soruyu, ''Hepimizin dolguları, botoksları hepsi gitti bacım. Çok doğru söylemiş organik olduk. Güzel de oldu, çünkü doğallaştık.'' diyerek yanıtladı.  

Seda Sayan'dan samimi itiraflar; 'botoxlar dolgular gitti, doğal olduk'
Fit ve güzel olmanın pek maliyetli olmadığını da vurgulayan Sayan, ''Ben güzelliğine çok para harcayan bir kadın değilim ya. Spora önem veriyorum da şu sıralar sadece yürüyorum.'' ifadesini kullandı.  
Çok eğlenceli biri olmasına rağmen ağladığı ve üzüldüğü zamanların da olduğunu belirten Sayan, ''Çok komik, esprili, eğlenceli kadınımdır. Etrafımdaki herkes benim anlattıklarıma güler. Arkadaşlarım ‘Sensiz eğlenemiyoruz’ derler. Annemi facetime’da yatarken görürsem üzülüyorum. Bazen bir şarkı da beni hüzünlendirir tabii.'' diye konuştu.  
Ünlü şarkıcı, ''Oğlunuz Oğulcan’ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile tanıştınız mı?'' diye sorulan soruya, ''Ezgi ile tanışamadım, araya korona girdi. Onlar İstanbul’da kaldı, ben buraya gelmek zorunda kaldım. Ama yakışıyorlar birbirlerine, çok tatlı kız.'' diyerek müstakbel gelinine onay  verdiğini de söylemiş oldu.  

Seda Sayan'dan samimi itiraflar; 'botoxlar dolgular gitti, doğal olduk'

Seda sayan son olarak, 'Oğulcan şu anda telefon açıp dese ki, “Anne, babaanne oluyorsun.” Ne tepki verirsiniz?' şeklindeki soruya: 
''Benim canım oğlum öyle bir şey yapsa çok sevinirim, hem de çok. Öyle mutlu olurum ki. Eminim bir gün böyle bir şey söyleyecek. Ama evlenmeden olmaz. Asla yani.'' şeklinde cevap verdi.  
 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Kredi borçlarını tek bankada toplamak için borç transferi kredisi veren ve borç transferi yapan bankalar!
Hepsiburada üzerinden ürün satışı nasıl yapılır, dükkan nasıl açılır?
Ziraat bankası meyve bahçesi, bağcılık kredisi 2020 şartları ve kredi için gerekli evraklar
Göz bozukluğundan malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Teknosa 4-8 Mayıs 2020 axess kampanyası
Doğalgaz faturası hesaplama nasıl yapılır? Ortalama doğalgaz faturası hesaplaması
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
Prodigal yeni sezon yayınlanacak mı? Fox'dan Prodigal 2. sezon için karar!
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Lisans, ÖABT, Önlisans KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, hangi tarihte, ne kadar süre kaldı?