Seda Sayan hakkında çıkan aşk dedikodularına jet hızıyla yanıt verdi

Bir magazin programına kısa bir video çekip göndererek konuyla ilgili açıklama yapan Seda Sayan, konuşulanları 'Terbiyesizlik' olarak değerlendirdi. 'O benim ancak evladım olabilir' diyen 57 yaşındaki sanatçı, idiaları kesin bir dille yalanladı.

Seda Sayan, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Alkan ile benim büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu. O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var. "Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk, zarar görüyor. Günahtır, ayıptır. Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum. Bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim, bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir."

